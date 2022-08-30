Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Измоденов

Семикратный чемпион мира Александр Измоденов умер в возрасте 84 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

На клубном уровне Измоденов представлял свердловский СКА. В составе уральской команды выступал на позиции защитника, полузащитника и форварда. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР и один раз Кубок европейских чемпионов. После завершения карьеры несколько лет работал с юношескими командами.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Андрей Анджан умер во время чемпионата России по полумарафону «Золотое кольцо» в Ярославле.