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Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Измоденов

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Семикратный чемпион мира Александр Измоденов умер в возрасте 84 лет.
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Измоденов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

На клубном уровне Измоденов представлял свердловский СКА. В составе уральской команды выступал на позиции защитника, полузащитника и форварда. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР и один раз Кубок европейских чемпионов. После завершения карьеры несколько лет работал с юношескими командами.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Андрей Анджан умер во время чемпионата России по полумарафону «Золотое кольцо» в Ярославле.

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