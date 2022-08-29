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Бегун умер во время чемпионата России по полумарафону в Ярославле

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Легкоатлет Андрей Анджан умер во время чемпионата России по полумарафону «Золотое кольцо» в Ярославле.

Как сообщает 76.ru, спортсмену стало плохо и его сразу же забрала бригада скорой помощи и доставила в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

Отмечается, что правила допуска на соревнования были ужесточены организаторами после трагедии в Ростове в мае 2022 года, когда умер один из атлетов перед самым финишем.

Анджан перед забегом предъявил все нужные справки для допуска на соревнования, предварительно пройдя медицинское обследование.

Ранее двукратная чемпионка мира по альпинизму француженка Адель Миллоз погибла на склоне массива Монблан.

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