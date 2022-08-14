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Чемпионка мира по альпинизму погибла во время восхождения

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Двукратная чемпионка мира по альпинизму француженка Адель Миллоз погибла на склоне массива Монблан.
Чемпионка мира по альпинизму погибла во время восхождения
  • Gettyimages.ru
  • © Aiguille du Plan

Как сообщает издание Le Dauphiné, трагедия произошла вечером 12 августа. Спортсменку обнаружили альпинисты, которые проходили тот же маршрут на склоне Эгюий-дю-Пень.

Отмечается, что сопровождавшая её гид также погибла.

Француженка дважды побеждала на чемпионате мира по лыжному альпинизму, а в 2018 году получила золото на чемпионате Европы в спринте.

Ранее словенская лыжница Хана Ямник погибла в Норвегии во время подготовки к сезону в результате несчастного случая.

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