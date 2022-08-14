Чемпионка мира по альпинизму погибла во время восхождения

Двукратная чемпионка мира по альпинизму француженка Адель Миллоз погибла на склоне массива Монблан.

Как сообщает издание Le Dauphiné, трагедия произошла вечером 12 августа. Спортсменку обнаружили альпинисты, которые проходили тот же маршрут на склоне Эгюий-дю-Пень.

Отмечается, что сопровождавшая её гид также погибла.

Француженка дважды побеждала на чемпионате мира по лыжному альпинизму, а в 2018 году получила золото на чемпионате Европы в спринте.

Ранее словенская лыжница Хана Ямник погибла в Норвегии во время подготовки к сезону в результате несчастного случая.