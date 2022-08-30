Зиньковский: дедушке было бы очень приятно увидеть меня в красно-белой форме

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что его дедушка болел за московский клуб.

«Дедушка следил за каждым туром. Помню, мы смотрели все матчи «Спартака» и ЦСКА — главных московских команд. Думаю, сейчас ему было бы очень приятно увидеть меня в красно-белой форме», — цитирует Зиньковского пресс-служба клуба.

При этом он рассказал, что сам никогда не болел за российские клубы. Футболист добавил, что бабушка раньше не понимала увлечения внука футболом, но сейчас смотрит каждый его матч.

Напомним, что Зиньковский выбыл на три недели из-за травмы. Его заменил защитник Мацей Рыбус на 67-й минуте матча седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1).

Игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов».

Ранее Зиньковский высказался о пяти матчах с санкт-петербургским «Зенитом» в сезоне-2022/23.