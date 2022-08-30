военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зиньковский: дедушке было бы очень приятно увидеть меня в красно-белой форме

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что его дедушка болел за московский клуб.
Зиньковский: дедушке было бы очень приятно увидеть меня в красно-белой форме
  • Gettyimages.ru

«Дедушка следил за каждым туром. Помню, мы смотрели все матчи «Спартака» и ЦСКА — главных московских команд. Думаю, сейчас ему было бы очень приятно увидеть меня в красно-белой форме», — цитирует Зиньковского пресс-служба клуба.

При этом он рассказал, что сам никогда не болел за российские клубы. Футболист добавил, что бабушка раньше не понимала увлечения внука футболом, но сейчас смотрит каждый его матч.

Напомним, что Зиньковский выбыл на три недели из-за травмы. Его заменил защитник Мацей Рыбус на 67-й минуте матча седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1).

Игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов».

Ранее Зиньковский высказался о пяти матчах с санкт-петербургским «Зенитом» в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить