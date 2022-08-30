Мостовой оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в матче восьмого тура РПЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

«С учётом того, что играют в Москве, шансы неплохие. Во-первых, «Спартак» на кураже, выигрывает, играет нормально. Плюс находятся в хорошей форме лидеры: Промес, Джикия, Зобнин», — цитирует Мостового «Спорт день за днём».

Санкт-петербургский клуб лидирует в таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16 очков). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в РПЛ — 4 сентября в 20:00 мск.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Спартак» может побороться с санкт-петербургским клубом за чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.