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Радимов: в РПЛ появился конкурент для «Зенита» в лице «Спартака»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартак» может побороться с санкт-петербургским клубом за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Радимов: в РПЛ появился конкурент для «Зенита» в лице «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» выглядит очень здорово. Исполнительское мастерство, плюс они начали прессинговать, это выглядит впечатляюще и смотрибельно. В чемпионате появился, надеемся, конкурент для «Зенита», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Он также отметил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль поставил в московском клубе неплохую игру.

«Зенит» (17 очков) лидирует в РПЛ. «Спартак» (16) занимает второе место.

Встреча между командами пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём здоровье и готовности вернуться на поле.

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