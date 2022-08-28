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Полузащитник «Спартака» Мартинс заявил, что сможет сыграть в матче с «Зенитом»

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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём здоровье и готовности вернуться на поле.
Полузащитник «Спартака» Мартинс заявил, что сможет сыграть в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Всё в порядке! Смогу сыграть в следующем матче», — цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».

В матче седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1) люксембуржец досрочно покинул поле.

Красно-белые (16 очков) вышли в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно очко).

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. В минувшем сезоне футболист в семи матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Встреча между командами пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичной команды.

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