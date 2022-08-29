У полузащитника «Рубина» Кузнецова диагностирован разрыв передней крестообразной связки
- РИА Новости
19-летний футболист во время тренировочного процесса получил травму — разрыв передней крестообразной связки, сообщается в Telegram-канале «Рубина».
Уточняется, что хавбек будет прооперирован в ближайшее время.
В минувшем сезоне Первой лиги Кузнецов провёл за казанский клуб один матч и не отметился результативными действиями.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.