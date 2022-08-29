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У полузащитника «Рубина» Кузнецова диагностирован разрыв передней крестообразной связки

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Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки.
У полузащитника «Рубина» Кузнецова диагностирован разрыв передней крестообразной связки
  • РИА Новости

19-летний футболист во время тренировочного процесса получил травму — разрыв передней крестообразной связки, сообщается в Telegram-канале «Рубина».

Уточняется, что хавбек будет прооперирован в ближайшее время.

В минувшем сезоне Первой лиги Кузнецов провёл за казанский клуб один матч и не отметился результативными действиями.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

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