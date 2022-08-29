Губерниев: цель «Рубина» со Слуцким — любительская лига

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

«Рубин» — это команда, которая борется за выживание в Первой лиге. Ничего хорошего там не будет со Слуцким. Я не удивлен, всё идёт по плану! Цель — любительская лига», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Рубин» упустил победу на 93-й минуте матча с «КАМАЗом» в рамках седьмого тура Первой лиги. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Рубин» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей в Первой лиге. Команда находится на четвёртой строчке (12 очков).

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников может продолжить карьеру в столичном «Динамо».