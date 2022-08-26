«Матч ТВ»: Самошников подпишет контракт с «Динамо» 29 августа

Защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников может продолжить карьеру в столичном «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», бело-голубые договорились с казанским клубом о переходе 24-летнего футболиста.

По информации СМИ, московский клуб готов предложить за переход Самошникова €3 млн.

Защитник является воспитанником «Приалита» из Реутова. Также он известен по выступлениям за «Велес-М», «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году, провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».