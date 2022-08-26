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Черчесов считает, что Захарян способен потянуть уровень «Челси»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов считает, что Захарян способен потянуть уровень «Челси»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Это статусно, большой шаг в карьере. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае — вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всё то золото, что блестит». Он способен потянуть уровень «Челси», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По его словам, он приглашал хавбека в сборную России, когда тому было 17 лет. Он также отметил, что если бы не коронавирус, то Захарян был бы в окончательном списке на чемпионат Европы.

«Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперёд!» — добавил Черчесов.

Действующий контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн при активации лондонским клубом опции выкупа хавбека.

Ранее стала известна зарплата Захаряна в случае его перехода в «Челси».

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