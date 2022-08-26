«Чемпионат»: зарплата Захаряна в «Челси» составит £960 тысяч в год

Стала известна зарплата полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в случае его перехода в лондонский «Челси».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, зарплата 19-летнего футболиста по контракту с английским клубом составит £960 тыс. в год до вычета налогов.

Действующий контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн при активации лондонским клубом опции выкупа хавбека.

Ранее бывший главный тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси».