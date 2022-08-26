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Новиков: Захаряну надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж»

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Бывший главный тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков высказался о возможном переходе хавбека Арсена Захаряна в «Челси».
Новиков: Захаряну надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Стоит ли принимать такой вызов Арсену? Конечно, стоит. Надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж». Конкуренция всегда везде есть и всю футбольную карьеру будет преследовать Захаряна. Бояться ничего не надо, надо играть в футбол. А он это умеет», — цитирует Новикова Sport24.

По его словам, потенциал 19-летнего спортсмена начал раскрываться уже в академии, именно там были видны его понимание игры и футбольные качества. Он также отметил, что ничего удивительного в интересе лондонского клуба к полузащитнику нет.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что переход Захаряна в «Челси» будет выгоден для всех сторон.

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