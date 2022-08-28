The Sunday Times: Роналду недоволен снижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает The Sunday Times, 37-летний португалец считает несправедливым снижение зарплаты из-за отсутствия МЮ в Лиге чемпионов.
Отмечается, что в контракте футболиста прописан пункт, согласно которому его зарплата в случае непопадания в ЛЧ должна снизиться с £480 тысяч в неделю до £360 тысяч.
27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи». В итальянском клубе готовы взять форварда в случае удержания части зарплаты.
Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на информацию о том, что Роналду может продолжить карьеру в неаполитанском клубе.