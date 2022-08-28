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СБУ в Мариуполе контролировала проведение футбольных матчей Украинской премьер-лиги

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Служба безопасности Украины вела контроль за проведением и организацией матчей чемпионата Украины по футболу в Мариуполе.
СБУ в Мариуполе контролировала проведение футбольных матчей Украинской премьер-лиги
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

В бывшем здании СБУ в Мариуполе найдено информационное письмо о подробностях организации футбольных матчей с участием ФК «Мариуполь», сообщает РИА Новости.

В документе прописаны дата начала продажи билетов на матч и количество ожидаемых в городе болельщиков киевского «Динамо». Уточняется, что спортивные организации Мариуполя должны были информировать киевские власти обо всех своих турнирах и мероприятиях в обязательном порядке.

Чемпионат Украины сезона-2022/23 стартовал 23 августа. В турнире принимают участие 16 команд. 

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) безвозмездно передаст Украинской ассоциации футбола (УАФ) права на телетрансляцию сентябрьских матчей национальной сборной в Лиге наций.

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