военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Источник: УЕФА бесплатно передаст Украине телеправа на трансляцию матчей Лиги наций

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) безвозмедно передаст Украинской ассоциации футбола (УАФ) права на телетрансляцию сентябрьских матчей национальной сборной в Лиге наций.
Источник: УЕФА бесплатно передаст Украине телеправа на трансляцию матчей Лиги наций
  • AFP

По информации КDК, скорее всего телеправа получит один из национальных телеканалов. В сентябре сборная Украины сыграет с командами Шотландии и Армении.

Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить