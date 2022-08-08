Источник: УЕФА бесплатно передаст Украине телеправа на трансляцию матчей Лиги наций
- AFP
По информации КDК, скорее всего телеправа получит один из национальных телеканалов. В сентябре сборная Украины сыграет с командами Шотландии и Армении.
Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно.