Источник: УЕФА бесплатно передаст Украине телеправа на трансляцию матчей Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) безвозмедно передаст Украинской ассоциации футбола (УАФ) права на телетрансляцию сентябрьских матчей национальной сборной в Лиге наций.

По информации КDК, скорее всего телеправа получит один из национальных телеканалов. В сентябре сборная Украины сыграет с командами Шотландии и Армении.

Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно.