Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл до конца года из-за перелома ноги
- РИА Новости
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25-летний босниец отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции, сообщается в Telegram-канале «Ахмата».
Тодорович получил повреждение на 21-й минуте в матче восьмого тура с «Краснодаром», игрока увезли на скорой помощи.
В минувшем сезоне защитник принял участие в семи матчах чемпионата России и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов».