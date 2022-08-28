военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл до конца года из-за перелома ноги

Короткая ссылка
Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» получил перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.
Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл до конца года из-за перелома ноги
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

25-летний босниец отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции, сообщается в Telegram-канале «Ахмата».

Тодорович получил повреждение на 21-й минуте в матче восьмого тура с «Краснодаром», игрока увезли на скорой помощи.

В минувшем сезоне защитник принял участие в семи матчах чемпионата России и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить