Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл до конца года из-за перелома ноги

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» получил перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.

25-летний босниец отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции, сообщается в Telegram-канале «Ахмата».

Тодорович получил повреждение на 21-й минуте в матче восьмого тура с «Краснодаром», игрока увезли на скорой помощи.

В минувшем сезоне защитник принял участие в семи матчах чемпионата России и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов».