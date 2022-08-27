военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»

Короткая ссылка
Грозненский «Ахмат» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
«Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Осинькина.

В составе команды из столицы Чечни отличился Мохамед Конате (5-я минута). У «Крыльев» мячи забили Роман Ежов (20-я), Александр Коваленко (72-я).

«Ахмат» остался в меньшинстве в первом тайме после удаления Михаила Опарина (30-я).

Самарский клуб (девять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (восемь) располагается на девятой строчке.

Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить