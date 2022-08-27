«Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»

Грозненский «Ахмат» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Осинькина.

В составе команды из столицы Чечни отличился Мохамед Конате (5-я минута). У «Крыльев» мячи забили Роман Ежов (20-я), Александр Коваленко (72-я).

«Ахмат» остался в меньшинстве в первом тайме после удаления Михаила Опарина (30-я).

Самарский клуб (девять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (восемь) располагается на девятой строчке.

Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.