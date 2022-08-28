Динияр Билялетдинов не сомневался, что «Спартак» победит «Факел»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Спартак» намного выше классом, чем соперник. В первом тайме они создали огромное количество моментов, но нужно было забить, только это не получилось сегодня у команды. Был уверен, что после перерыва «Спартак» точно забьёт и победит», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Квинси Промес выдал отличный матч. Билялетдинов считает, что голландский полузащитник своим мастерством поддерживает высокий уровень чемпионата России.

«Сейчас он оправдывает все ожидания. Молодец, так держать», — сказал Билялетдинов.

«Спартак» разгромил в матче седьмого тура РПЛ на выезде воронежский «Факел» со счётом 4:1. В составе красно-белых мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57-я), Квинси Промес (90-я + 4), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды отличился Аслан Дашаев (23-я).

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».