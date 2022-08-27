«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Туринский «Ювентус» и «Рома» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

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