«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
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- © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Ювентус» в Турине, завершилась со счётом 1:1.
В составе «Ювентуса» отличился Душан Влахович (2-я минута). У гостей мяч забил Тэмми Абрахам (69-я).
«Ювентус» (четыре очка) занимает шестое место в турнирной таблице. «Рома» (шесть) идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что гол Луиса Альберто принёс «Лацио» победу над «Интером».