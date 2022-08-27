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«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

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Туринский «Ювентус» и «Рома» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Ювентус» в Турине, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ювентуса» отличился Душан Влахович (2-я минута). У гостей мяч забил Тэмми Абрахам (69-я).

«Ювентус» (четыре очка) занимает шестое место в турнирной таблице. «Рома» (шесть) идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Луиса Альберто принёс «Лацио» победу над «Интером».

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