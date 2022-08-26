Гол Альберто принёс «Лацио» победу над «Интером»

«Лацио» нанёс поражение на своём поле «Интеру» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Маурицио Сарри.

В составе столичной команды мячи забили Фелипе Андерсон (40-я минута), Луис Альберто (75-я), Педро Родригес (85-я). У коллектива из Милана отличился Лаутаро Мартинес (51-я).

«Лацио» (семь очков) вышел в лидеры Серии А. «Интер» (шесть) располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Исмаэля Беннасера спас «Милан» от поражения в матче с «Аталантой».