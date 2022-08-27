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Дудакова рассказала о своих тренировках в США

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Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова рассказала о своих первых сборах в США.
Дудакова рассказала о своих тренировках в США
  • Gettyimages.ru
  • © urbazon

«В зале много девочек, со спарринг-партнёрами проблем нет. Все очень добродушные, готовы с тобой поработать, что-то подсказать. Дело в другом. Гасанали славится своими жёсткими тренировками — по 2—2,5 часа утром и вечером. Пока ты не будешь «умирать», он не отпустит тебя. Здесь всё немного иначе. Занятия более лёгкие — максимум полтора часа. Плюс многие девушки приходят только раз в день, например во второй половине дня. Вынуждены адаптироваться», — заявила Дудакова в интервью RT.

Ранее Виктория Дудакова оценила способности действующей чемпионки PFL Кайлы Харрисон.

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