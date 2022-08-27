Дудакова: Харрисон является дзюдоисткой мирового класса, но MMA — это другое

Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова оценила способности действующей чемпионки PFL Кайлы Харрисон.

«Харрисон — дзюдоистка мирового класса, но MMA — это совсем другое. У неё напрочь отсутствует ударная техника. Да, есть физическая мощь, в схватке с Мариной Мохнаткиной было пару подхватов. Но она не встречалась с топ-соперницами. Та же Нуньес побеждала сильнейших — всех, кого только можно. Кайла не билась с топами», — заявила Дудакова в интервью RT.

Она также рассказала, почему не стоит сравнивать Кайлу Харрисон с Рондой Раузи, хотя обе, несмотря на популярность, являются довольно ограниченными бойцами.

«Безусловно, Харрисон — проект PFL. Но не знаю, насколько далеко это зайдёт. Думаю, она так и останется в этом промоушене. Но сравнивать её с Раузи не совсем корректно. Ведь именно Ронда сформировала женское направление в MMA. Благодаря ей смешанными единоборствами стали заниматься множество девочек, в том числе и я», — добавила спортсменка.

Ранее Дудакова заявила, что считает Валентину Шевченко сильнейшей девушкой-бойцом в мире.