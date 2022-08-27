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Дудакова считает Шевченко сильнейшей девушкой-бойцом в мире

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Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова назвала сильнейшую девушку-бойца в мире.
Дудакова считает Шевченко сильнейшей девушкой-бойцом в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Yong Teck Lim

«Наверное, Шевченко. Она сейчас на вершине. В то же время есть много талантливых девушек, которые могут не успеть добраться до неё. Та же Суарес — это талант. Призёр чемпионатов мира по вольной борьбе, которая могла стать чемпионкой как в наилегчайшем, так и легчайшем дивизионах. Но травмы не позволяют ей», — рассказала Дудакова в интервью RT.

Она также высказала своё мнение об Аманде Нуньес.

«Она нравится мне как боец. Можно вспомнить её схватки с Холли Холм и Крис Сайборг. Там она продемонстрировала невероятное мастерство. Но она стала мамой, думаю, ей стало сложнее продолжать выступать на том же уровне. Ребёнок не спит по ночам, требует внимания и времени. И это отразилось на ней. Последние поединки были не такими зрелищными, она не показала в них ничего экстраординарного. Возможно, это связано и с другими аспектами. Например, с возрастом, всё же она уже немолода», — добавила спортсменка.

Ранее Виктория Дудакова рассказала о своих целях в поединке с Марией Силвой в рамках Dana White’s Contender Series.

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