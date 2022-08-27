военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дудакова: самое главное — впечатлить Уайта

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова рассказала о своих целях в поединке с Марией Силвой в рамках Dana White’s Contender Series.
Дудакова: самое главное — впечатлить Уайта
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Конечно, самое главное — впечатлить Уайта. А для этого необходимо не только выиграть, но и сделать это досрочно. Если же бой затянется, то лишь максимально зрелищное выступление позволит претендовать на контракт», — рассказала Дудакова в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, впечатлила ли её Силва, которая уже участвовала в DWCS, но не получила контракт с UFC.

«Нет. Я бы тоже не предложила ей контракт», — добавила спортсменка.

Ранее Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от поединка с Марией Силвой в Dana White’s Contender Series.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить