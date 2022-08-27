Дудакова: самое главное — впечатлить Уайта

Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова рассказала о своих целях в поединке с Марией Силвой в рамках Dana White’s Contender Series.

«Конечно, самое главное — впечатлить Уайта. А для этого необходимо не только выиграть, но и сделать это досрочно. Если же бой затянется, то лишь максимально зрелищное выступление позволит претендовать на контракт», — рассказала Дудакова в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, впечатлила ли её Силва, которая уже участвовала в DWCS, но не получила контракт с UFC.

«Нет. Я бы тоже не предложила ей контракт», — добавила спортсменка.

Ранее Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от поединка с Марией Силвой в Dana White’s Contender Series.