Дудакова — о поединке с Силвой: чувство ответственности и предвкушение

Чемпионка Европы по MMA Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от поединка с Марией Силвой в Dana White’s Contender Series, в случае победы в котором она сможет получить контракт с UFC.

«Чувство ответственности, предвкушение. Подготовка была очень длительной. Хочется уже поскорее войти в клетку. Плюс недавно посетила третье шоу шестого сезона DWCS. Очень зрелищные бои. Посмотрев такое, желание подраться самой лишь возрастает», — рассказала Дудакова в интервью RT.

Она также рассказала, как предпочитает настраиваться на поединки.

«В основном по приезде на арену мы проводим две разминки. Первая — очень продолжительная, практически полноценная тренировка. Необходимо пропотеть так, будто ты провёл целый раунд. После этого небольшой отдых. За это время прихожу в себя, продумываю план на бой, могу немного послушать музыку. А затем вновь разогреваемся», — добавила спортсменка.

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