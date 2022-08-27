В «Спартаке» объяснили, почему Селихов пропустит матч с «Факелом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему Александр Максименко займёт место в воротах в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«Селихов почувствовал недомогание, поэтому оказался вне заявки», — рассказал Зеленов.

В стартовый состав «Спартака» попали Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия (к), Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес и Соболев.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что «Спартак» не должен испытать проблем с «Факелом».