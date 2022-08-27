В «Спартаке» объяснили, почему Селихов пропустит матч с «Факелом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Селихов почувствовал недомогание, поэтому оказался вне заявки», — рассказал Зеленов.
В стартовый состав «Спартака» попали Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия (к), Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес и Соболев.
Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.
После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.
Ранее Евгений Кафельников заявил, что «Спартак» не должен испытать проблем с «Факелом».