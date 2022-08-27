Кафельников считает, что «Спартак» не должен испытать проблем с «Факелом»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России по футболу между «Факелом» и «Спартаком».

«Теоретически по классу и по уровню «Спартак» не должен испытать проблем. Забраться на первое место — не самое главное. Всё будет зависеть от построения игроков, от их класса и желания», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (четыре очка) — 14-й.

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