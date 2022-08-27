Колосков назвал трёх основных претендентов на победу в текущем сезоне РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал фаворитов в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«В РПЛ сейчас три основных претендента на чемпионство — «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. «Динамо» вряд ли составит им конкуренцию, потому что Моро ушёл, может Захарян уехать, тогда у них будут большие проблемы», — цитирует Колоскова Betonmobile.

После шести туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 14 очков. Следом расположились «Спартак» и ЦСКА — по 13 очков. «Динамо» — пятое (12 очков).

Напомним, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в лондонском «Челси». СМИ сообщают об интересе команды к россиянину.

Ранее Захарян попал в стартовый состав «Динамо» на матч с «Пари НН».