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Первые матчи «Зенита», ЦСКА и «Ахмата» в Кубке России пройдут без системы VAR

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Российский футбольный союз (РФС) сообщил, какие арбитры назначены на матчи первого тура «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу.
Первые матчи «Зенита», ЦСКА и «Ахмата» в Кубке России пройдут без системы VAR
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте союза, матчи «Зенит» — «Факел», ЦСКА — «Торпедо», «Ахмат» — «Оренбург» пройдут без системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит встречу «Спартака» и «Крыльев Советов».

Антон Фролов будет судить матч «Химки» — «Краснодар», Павел Кукуян — «Пари НН» — «Локомотив», Алексей Амелин — «Зенит» — «Факел», Сергей Чебан — «Ахмат» — «Оренбург», Владимир Москалёв — «Ростов» — «Динамо», Евгений Турбин — «Урал» — «Сочи», Роман Галимов — «Торпедо» — ЦСКА.

Матчи первого тура пройдут 30 и 31 августа.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России по футболу сезона-2022/23.

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