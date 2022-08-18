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Мележиков — о результатах жеребьёвки КР по футболу: «Мне нравится»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России по футболу сезона-2022/23.
Мележиков — о результатах жеребьёвки КР по футболу: «Мне нравится»
  • РИА Новости

«Довольны. Мне нравится», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

«Спартак» по итогам жеребьёвки «Пути Российской премьер-лиги» попал в группу B вместе с петербургским «Зенитом», самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».

Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России. В финальном матче «Спартак» нанёс поражение московскому «Динамо» со счётом 2:1.

Первый этап розыгрыша пройдёт с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Новый розыгрыш КР стартует 16 августа матчами в «Пути регионов». Клубы РПЛ вступят в турнир ориентировочно 31 августа.

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки — верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты жеребьёвки «Пути Российской премьер-лиги» КР.

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