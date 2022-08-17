«Зенит» и «Спартак» попали в одну группу в Кубке России

17 августа прошла жеребьёвка «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу.

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».

Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Первый этап розыгрыша пройдёт с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Новый розыгрыш КР стартует 16 августа матчами в «Пути регионов». Клубы РПЛ вступят в турнир ориентировочно 31 августа.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее РФС опубликовал составы корзин жеребьёвки группового турнира «Пути РПЛ» в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.