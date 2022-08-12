военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЦСКА и «Спартак» попали в разные корзины для жеребьёвки Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал составы корзин жеребьёвки группового турнира «пути РПЛ» в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.
ЦСКА и «Спартак» попали в разные корзины для жеребьёвки Кубка России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

В первую корзину попали петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй оказались московские ЦСКА и «Локомотив», грозненский «Ахмат», а также самарские «Крылья Советов». Третья корзина выглядит следующим образом: «Ростов», московский «Спартак», нижегородский «Пари НН» и екатеринбургский «Урал». В четвёртую корзину попали подмосковные «Химки», московское «Торпедо», воронежский «Факел», «Оренбург», сообщает пресс-служба РФС.

Новый розыгрыш КР стартует 16 августа матчами в «пути регионов». Клубы РПЛ вступят в турнир ориентировочно 31 августа.

Кубок России сезона-2022/23 пройдёт по системе Double Elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Бюро исполкома РФС также утвердило, что команды Медийной футбольной лиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в турнире.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен изменением формата проведения Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить