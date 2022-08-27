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Metaratings: Черышев не смог договориться ни с одним клубом РПЛ

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Полузащитник Денис Черышев не продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Metaratings: Черышев не смог договориться ни с одним клубом РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

По информации Metaratings, у футболиста есть два предложения: из Турции и с Ближнего Востока. Отмечается, что игрок также может поехать в Андорру, где его отец Дмитрий Черышев возглавляет «Санта-Колому».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что с момента ухода из «Валенсии» Черышев не получал предложений от других команд.

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