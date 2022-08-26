Андрей Минаков об учёбе в Америке: дом для меня — это Россия, а не США
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«Дом для меня — это Россия, а не США. Америка — это сейчас место учёбы. Проблем с выездом у меня не было, проблемы могли возникнуть со въездом. Я не хотел рисковать, но благо мы получили все документы, все разрешения на въезд. Так что проблем не будет», — цитирует Минакова «Чемпионат».
По его словам, полторы недели своего отпуска он решил провести дома — в Москве.
«Развеюсь, увижу всех своих друзей, а потом с чистой совестью поеду в США», — добавил 20-летний спортсмен.
Минаков на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в Кванджу (Южная Корея) завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпиады Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль соревнований по прыжкам с шестом на Всероссийской cпартакиаде по летним видам спорта в Челябинске.