Андрей Минаков об учёбе в Америке: дом для меня — это Россия, а не США

Трёхкратный призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков рассказал, почему решил вернуться на лето из США в Россию.

«Дом для меня — это Россия, а не США. Америка — это сейчас место учёбы. Проблем с выездом у меня не было, проблемы могли возникнуть со въездом. Я не хотел рисковать, но благо мы получили все документы, все разрешения на въезд. Так что проблем не будет», — цитирует Минакова «Чемпионат».

По его словам, полторы недели своего отпуска он решил провести дома — в Москве.

«Развеюсь, увижу всех своих друзей, а потом с чистой совестью поеду в США», — добавил 20-летний спортсмен.

Минаков на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в Кванджу (Южная Корея) завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпиады Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль соревнований по прыжкам с шестом на Всероссийской cпартакиаде по летним видам спорта в Челябинске.





