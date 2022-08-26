Усик признан лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии The Ring

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.

Gettyimages.ru