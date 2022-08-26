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Усик признан лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии The Ring

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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.
Усик признан лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии The Ring
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте журнала The Ring.

Украинец стал вторым тяжеловесом, которому удалось стать лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии The Ring. Первым был признан Майк Тайсон.

Усик 21 августа защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над британцем Энтони Джошуа.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата американец Майк Перри предложил Усику поединок на голых кулаках.

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