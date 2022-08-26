Оливейра назвал себя лучшим «финишёром» в истории UFC
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«Вообще-то сейчас вы говорите с самым лучшим финишёром в истории UFC. Все вокруг говорят, что Ислам может провести тейкдаун, завалит меня, обезвредит в партере и всё такое. Я требую к себе уважения», — цитирует Оливейру Full Send MMA.
Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее Оливейра заявил, что организация планировала провести бой в лёгком весе между ним и Махачевым на турнире UFC 283 в Бразилии, но россиянин отказался выступать.