Оливейра назвал себя лучшим «финишёром» в истории UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о предстоящем титульном поединке UFC с россиянином Исламом Махачевым.

«Вообще-то сейчас вы говорите с самым лучшим финишёром в истории UFC. Все вокруг говорят, что Ислам может провести тейкдаун, завалит меня, обезвредит в партере и всё такое. Я требую к себе уважения», — цитирует Оливейру Full Send MMA.

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Оливейра заявил, что организация планировала провести бой в лёгком весе между ним и Махачевым на турнире UFC 283 в Бразилии, но россиянин отказался выступать.