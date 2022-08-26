Уайт хочет провести бой между Масвидалем и Бёрнсом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что планирует организовать поединок между бойцами полусреднего веса Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.

«Что же, я однозначно скажу, что мне нравится идея провести такой поединок. А вам это нравится? Тогда я организую бой Масвидаля с Бёрнсом», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Масвидаль дебютировал в смешанных единоборствах в 2003 году. За свою профессиональную карьеру боец провёл 51 поединок, одержал 35 побед и потерпел 16 поражений. В последней схватке он уступил Колби Ковингтону на турнире UFC 272.

На счету Бёрнса 25 боёв, из которых 20 побед и пять поражений. В последний раз он заходил в клетку на турнире UFC 273 в апреле, на котором проиграл Хамзату Чимаеву.

Ранее Масвидаль призвал жителей Калифорнии выйти на акцию протеста из-за высокой стоимости бензина.