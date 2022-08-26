Орещук: не думаю, что уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо»
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«У «Динамо» хороший селекционный отдел, серьёзный спортивный директор, у которого есть планы А, B и С. У клуба должна быть стратегия, по которой он работает», — цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».
По его словам, у столичного клуба никогда не было проблем с приобретением игроков. Он также подчеркнул, что, возможно, на каком-то этапе будет потеря качества, но футболиста нужно интегрировать в команду.
«Не думаю, что уход Захаряна станет большой потерей для «Динамо». Появятся деньги, на которые можно будет купить хорошего футболиста, который есть в списках клуба», — заключил Орещук.
26 августа Павел Андреев, агент Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту.
По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в Федерации футбола Армении отреагировали на слухи о возможной смене гражданства Захаряном.