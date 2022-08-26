В Федерации футбола Армении отреагировали на слухи о возможной смене гражданства Захаряном

Пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал слухи о возможной смене гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном для перехода в «Челси».

«Нет, в ФИФА по поводу смены гражданства Арсена мы не обращались, у нас с ним не было контактов последнее время. Он игрок сборной России. Мы не комментируем возможный переход игрока другой сборной», — цитирует Карапетяна Sport24.

26 августа Павел Андреев, агент Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможной покупке Захаряна лондонским «Челси».