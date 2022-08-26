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Мостовой считает, что Захаряну надо уезжать в «Челси»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможной покупке «Челси» полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Мостовой считает, что Захаряну надо уезжать в «Челси»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Если это произойдёт, то для него — супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, если есть предложение и хорошо платят, то нужно уезжать. Он также подчеркнул, что это будет огромный шаг для карьеры Захаряна.

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Динамо» €15 млн за Захаряна.

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