Мостовой считает, что Захаряну надо уезжать в «Челси»
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«Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Если это произойдёт, то для него — супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто», — цитирует Мостового «Чемпионат».
По его словам, если есть предложение и хорошо платят, то нужно уезжать. Он также подчеркнул, что это будет огромный шаг для карьеры Захаряна.
Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2022/23 Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Динамо» €15 млн за Захаряна.