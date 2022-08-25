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Вдове Брайанта присудили $16 млн компенсации за публикацию фотографий с места гибели мужа

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Вдова члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса Брайант выиграла суд по делу о распространении фотографий с места гибели ее мужа и дочери Джианны.
Вдове Брайанта присудили $16 млн компенсации за публикацию фотографий с места гибели мужа
  • AFP

По информации ESPN, федеральный суд присяжных постановил, что округ Лос-Анджелес должен выплатить вдове Брайанта $16 млн. Адвокаты Ванессы заявили, что фотографии останков её мужа и дочери причинили ей эмоциональный стресс.

По словам вдовы спортсмена, она попросила шерифа об охране места крушения, чтобы никто не смог фотографировать тела погибших, и он ответил утвердительно. Однако впоследствии полицейские и спасатели распространили фотографии жертв крушения сами.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Ранее вдова Коби Брайанта заявила, что шериф допустил утечку фото с места гибели её мужа.

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