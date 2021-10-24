Вдова Брайанта обвинила шерифа в том, что он не охранял место крушения

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Вдова члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса Брайант обвинила шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вильянуэву в том, что он не охранял место гибели её мужа и дочери.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам вдовы спортсмена, она попросила шерифа об охране места крушения, чтобы никто не смог фотографировать тела погибших, и он ответил утвердительно. Однако впоследствии полицейские и спасатели распространили фотографии жертв крушения сами.

Ванесса Брайант после инцидента подала иск против округа Лос-Анджелес о вторжении в частную жизнь, которое спровоцировало эмоциональное расстройство.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

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