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В Италии рассказали подробности сделки по переходу Моро из «Динамо» в «Болонью»

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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро с большой долей вероятности продолжит карьеру в итальянской «Болонье».
В Италии рассказали подробности сделки по переходу Моро из «Динамо» в «Болонью»
  • РИА Новости

По информации журналиста Николо Скиры, сделка уже подтверждена. Отмечается, что Моро перейдёт в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа за €6 млн.

В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами. 

В матче шестого тура со «Спартаком» (1:0) футболист получил две жёлтые карточки за минуту во втором тайме и покинул поле.

Ранее в «Динамо» высказались об интересе «Болоньи» к полузащитнику Моро.

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