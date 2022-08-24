В Италии рассказали подробности сделки по переходу Моро из «Динамо» в «Болонью»
- РИА Новости
По информации журналиста Николо Скиры, сделка уже подтверждена. Отмечается, что Моро перейдёт в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа за €6 млн.
В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами.
В матче шестого тура со «Спартаком» (1:0) футболист получил две жёлтые карточки за минуту во втором тайме и покинул поле.
Ранее в «Динамо» высказались об интересе «Болоньи» к полузащитнику Моро.