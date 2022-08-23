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Навас: странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге

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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о вылете казанского клуба в Первую лигу.
Навас: странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге
  • Gettyimages.ru

«Это очень неожиданная ситуация. «Рубин» демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Естественно, что их потеря отразилась на выступлениях команды», — цитирует Наваса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что казанскому клубу в идеале надо иметь базу молодых футболистов. По его словам, заменить легионеров без потери качества было тяжело.

«Странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге, но в жизни иногда приходится учиться на трудных и болезненных ситуациях. Нам всем нужно много работать, ещё усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть команду в РПЛ», — заключил Навас.

Напомним, что «Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в РПЛ и напрямую вылетел в первый дивизион.

На данный момент казанский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков. Лидирует в чемпионате КАМАЗ (16 очков).

Ранее Навас оценил шансы главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ.

 

 

 

 

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