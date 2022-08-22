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Агент Педро Роши: «Спартак» просто отвернулся от нас

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Агент бывшего нападающего «Спартака» Педро Роши, Бернар Хемилтон рассказал, что московский клуб отказался от футболиста.
Агент Педро Роши: «Спартак» просто отвернулся от нас
  • globallookpress.com
  • © Carlos Pereyra/Keystone Press Agency

«Спартак» не хотел больше иметь дело с Рошей. Мы вообще не понимаем, почему так произошло. Это было нашей целью, чтобы Педро заиграл в «Спартаке». Но красно-белые отвернулись от нас», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

27-летний форвард присоединился к красно-белым в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

11 августа «Форталеза» объявила о подписании контракта с Рошей. Контракт с футболистом действует до конца 2022 года с опцией продления на год.

Ранее Роша по-русски попрощался с болельщиками «Спартака».

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