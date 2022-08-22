Агент Педро Роши: «Спартак» просто отвернулся от нас

Агент бывшего нападающего «Спартака» Педро Роши, Бернар Хемилтон рассказал, что московский клуб отказался от футболиста.

«Спартак» не хотел больше иметь дело с Рошей. Мы вообще не понимаем, почему так произошло. Это было нашей целью, чтобы Педро заиграл в «Спартаке». Но красно-белые отвернулись от нас», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

27-летний форвард присоединился к красно-белым в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

11 августа «Форталеза» объявила о подписании контракта с Рошей. Контракт с футболистом действует до конца 2022 года с опцией продления на год.

Ранее Роша по-русски попрощался с болельщиками «Спартака».