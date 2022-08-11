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Роша по-русски попрощался с болельщиками «Спартака»

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Нападающий Педро Роша попрощался с болельщиками столичного «Спартака».
Роша по-русски попрощался с болельщиками «Спартака»
  • AP

«Сегодня заканчиваю свой цикл в «Спартаке». Я благодарю клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за это время. Я всегда с вами. Желаю всем удачи и успехов. Вперед, «Спартак», — написал Роша в Twitter.

27-летний форвард присоединился к красно-белым в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

11 августа «Форталеза» объявила о подписании контракта с Рошей. Контракт с футболистом действует до конца 2022 года с опцией продления на год.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал трансфер Роши в «Спартак» худшим в истории РПЛ.

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