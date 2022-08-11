Кавазашвили назвал трансфер Педро Роши в «Спартак» худшим в истории РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал расторжение контракта между московским клубом и бразильским нападающим Педро Рошей.

«Я этого паренька даже не видел толком. Видимо, он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал», — цитирует эксперта Sport24.

Он также раскритиковал менеджмент красно-белых за то, что на игрока было потрачено €12 млн. По его мнению, это сравнимо с тем, как выбросить деньги в мусорку.

«Зенит» за эти деньги купил Клаудиньо. А Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера. Он купил дорогую ненужную вещь, а теперь наконец-то выкинул её», — добавил Кавазашвили.

27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с Рошей.