Тарасов: в «Рубин» мы не пойдём, у нас отбой

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«По-моему, в «Рубин» мы не пойдём. У нас отбой. У меня есть два варианта — это ФНЛ и Вторая лига. Буду определяться на днях. На днях приму решение», — написал Тарасов в соцсетях.

20 августа хавбек обратился к тренеру Леониду Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин». Тарасов выступал за казанский клуб в 2019 году. Хавбек провёл 13 матчей за «Рубин» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

19 октября 2021 года футболист принял решение приостановить карьеру.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал заявление Тарасова о желании вернуться в клуб.