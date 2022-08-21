Тарасов: в «Рубин» мы не пойдём, у нас отбой
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«По-моему, в «Рубин» мы не пойдём. У нас отбой. У меня есть два варианта — это ФНЛ и Вторая лига. Буду определяться на днях. На днях приму решение», — написал Тарасов в соцсетях.
20 августа хавбек обратился к тренеру Леониду Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин». Тарасов выступал за казанский клуб в 2019 году. Хавбек провёл 13 матчей за «Рубин» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
19 октября 2021 года футболист принял решение приостановить карьеру.
Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал заявление Тарасова о желании вернуться в клуб.