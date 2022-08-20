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Спортивный директор «Рубина» отреагировал на заявление Тарасова о желании вернуться в клуб

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал заявление полузащитника Дмитрия Тарасова о желании вернуться в клуб.
Спортивный директор «Рубина» отреагировал на заявление Тарасова о желании вернуться в клуб
  • AP

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Тарасову всегда рады в клубе.

Тарасов выступал за казанский клуб в 2019 году. Хавбек провёл 13 матчей за «Рубин» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В июле 2021 года полузащитник выступал за «Велес» и принял участие в девяти матчах, где отметился одним забитым мячом. 19 октября футболист принял решение приостановить карьеру.

Ранее Тарасов обратился к Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин».

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